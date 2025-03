Tvplay.it - “Conte al Milan e Conceicao al…”: la sentenza dopo Napoli Milan è netta

Leggi su Tvplay.it

Le polemiche non si placanola partita tra azzurri e rossoneri, vinta dai partenopei nonostante il brivido finaleUna partita pazzesca quella tra, magari non dal punto di vista tecnico o tattico ma sicuramente per le emozioni che ha saputo regalare il posticipo della domenica sera della 30esima giornata di Serie A, terminata con la vittoria delper 2-1.“alal.”: la(Lapresse) – tvlplay.itLa rete di Politano al secondo minuto e quella di Lukaku al 19esimo sembravano trascinare i partenopei ad una vittoria più agevole del previsto, ma nel secondo tempo i rossoneri hanno alzato i giri del motore e con l’ingresso di alcuni elementi dalla panchina sono arrivati vicinissimi a pareggiarla.Santiago Gimenez ha poi fallito il rigore del possibile 2-1 al 69esimo, anche se il gol che ha accorciato le distanze è arrivato lo stesso al minuto 84 con Jovic su assist di Theo Hernandez.