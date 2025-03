Cultweb.it - Conoscete la Diva Week? Le stelle più brillanti del pop sono nate tutte in questo periodo (e c’è un motivo)

Ogni anno, tra il 23 e il 30 marzo, si festeggia un numero sorprendente di compleanni di icone della musica pop, tanto da far guadagnare ail soprannome di ““. Tra i nomi spiccano la nostra Mina, Aretha Franklin, Diana Ross, Chaka Khan, Céline Dion, Mariah Carey, Lady Gaga e Reba McEntire. Una coincidenza? Secondo gli astrologi, la risposta potrebbe essere legata alle caratteristiche del segno zodiacale che accomuna queste star: l’Ariete.segno, governato da Marte, è noto per la sua determinazione, carisma e predisposizione naturale al comando.Gli Ariete vengono descritti come i “fratelli minori” dello zodiaco, essendo il primo segno dell’anno astrologico.conferisce loro un’energia pionieristica e una costante spinta verso l’innovazione (proprio come lo scintilla che fa partire un motore).