Conferenza stampa Sommer post Inter Udinese | Qui gioco tanto con i piedi è importante esserci quando c’è bisogno Derby speciale sul Bayern…

di Redazione: le parole dell’estremo difensore dei nerazzurri dopo il successo ottenuto in campionatoLadi Yannal termine di. L’estremo difensore dei nerazzurri risponde così alle domande dei giornalisti presenti in saladi San Siro, dopo il successo ottenuti per 2 a 1 dalla propria squadra.SUL MATCH – «Una vittoria moltoper questa stagione. Abbiamo ancora 8 partite. Siamo andati avanti 2-0 nel primo tempo, in totale controllo, ma non siamo felici per come abbiamo giocato il secondo tempo, non abbiamo avuto coraggio nel giocare, non abbiamo trovato belle opzioni tra le linee. Loro hanno fatto un pressing molto aggressivo».RIMPIANTO PER AVER LASCIATO LA NAZIONALE? – «È bello avere qualche giorno libero per me! Abbiamo tantissime partite, anche questa estate avremo un altro torneo, e per me così va molto bene.