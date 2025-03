Internews24.com - Conferenza stampa Conte: «Se è una lotta a due? Se recuperiamo tutti possiamo dare fastidio fino alla fine»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, l’allenatore del Napoli ha parlato così della corsa scudetto con l’Inter dopo la vittoria contro il MilanDurante lasuccessivavittoria per 2-1 contro il Milan, l’allenatore del Napoli Antonioha espresso le sue considerazioni riguardo laper il titolo con l’Inter di Inzaghi.LE DICHIARAZIONI DI ANTONIO– «Se è una? E’ stata una partita importante oggi, tre punti importanti: siamo rimasti in scia dell’Inter e siamo a +9 dquinta. Non dimenticate che sarebbe comunque un risultato importantissimo e non previsto. Vedendo altre squadre e altre rose. See abbiamoa disposizione,. Altrimentilasciare qualcosa per strada. Ci si dimentica che periodo abbiamo affrontato e con chi.