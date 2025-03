Internews24.com - Conferenza stampa Bijol post Inter Udinese: «Nel primo tempo non abbiamo fatto niente! Solet? Bel giocatore e sull’interesse nerazzurro…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «Nelnon? Bele sull’esse nerazzurro.» Le parole del difensore dell’Cosi Jaka, nella:SUL MATCH- «parlato dopo il, non possiamo giocare così. Siamo arrivati qui per vedere un bel gioco, per creare occasioni e vincere duelli. Nelnon, dopo il secondoiniziato a giocare il nostro calcio,messo l’in difficoltà ecercato di fare il 2-2. Peccato non esserci riusciti, unnon basta a San Siro»- «Si vede che è un gran, ha grande personalità e carattere vincente. È bello giocare con lui,bene insieme»ESSE DELL’«Sono qui da tre anni, so che in Italia si parla tanto di queste cose.