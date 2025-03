Ilgiorno.it - Concorso dedicato a street artist. Chi vince dipinge per i City Angels

L’invito è a fare la rivoluzione. In senso non politico maico; "non distruzione, ma creazione; non un grido, ma un’idea. Il cambiamento che inizia da un pensiero, un tratto, un colore. Vi chiediamo di immaginare un futuro possibile e portarlo in vita con la vostra arte", si legge nel claim di “Push the Button”, unnuovo che vuole offrire a giovani talenti dellaart un’occasione per esprimersi. Il 25 ottobre 2025, cinquei selezionati attraverso il contest disputeranno la finale al Garage 21 di via Archimede 26, dando vita alla propria visione e la migliore si guadagnerà l’indelebilità a cielo aperto: il premio delè realizzare un’opera sulla facciata della sede deiin via Giuseppe Taccioli 31 ad Affori, raccontando "il concetto di casa, accoglienza e solidarietà", spiegano dall’organizzazione.