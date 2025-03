Liberoquotidiano.it - "Con chi stavi": Furfaro smemorato e infilzato

«Tranquilli, non ve ne facciamo passare nessuna, perché siamo stanchi di lasciarvele passare.», aveva tuonato mercoledì in aula a Montecitorio, nel corso del dibattito sulla mozione di sfiducia (ovviamente respinta) contro il ministro della Giustizia Nordio. Non una minaccia, quella di Galeazzo Bignami, ma una promessa. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati attivo lo è sempre stato (d'altronde, crescere ragazzo di destra in una roccaforte rossa come è Bologna aumenta gli anticorpi politici), ma in questo periodo è addirittura ciclonico. Scatenato nel presentare esposti e denunce (per esempio, quello contro il sindaco dem Matteo Lepore - di Bologna, guarda caso- per la manifestazione Gualtieri style: chi paga?), attentissimo nei faccia a faccia in tv. Giovedì era a Porta a porta, ospite del salotto di Bruno Vespa su Rai 1, insieme con Marcodel Pd.