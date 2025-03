Ilgiorno.it - Comunità energetica provinciale, Sondrio fa le cose in grande: “Sconto in bolletta garantito”

– Leenergetiche raccolgono sempre più favori. Si susseguono infatti incessanti, in provincia di, gli incontri per promuovere le cosiddetteenergetiche e per cercare di far capire alla popolazione i vantaggi e i benefici di far parte di questa sorta di “circuito” energetico. Il prossimo è programmato per venerdì alle 20.30 all’auditorium S. Antonio di Morbegno per l’organizzazione dei Comuni di Cosio Valtellino e di Morbegno che nelle scorse settimane hanno aderito a Socer, larinnovabile della provincia die della Lombardia, promossa e fondata dalla Provincia die da Confartigianato Impresee che a oggi conta su 30 enti pubblici e oltre 700 manifestazioni di interesse tra i privati. E le adesioni sono in continua crescita.