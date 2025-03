Juventusnews24.com - Compagnoni “sponsorizza” la scelta di Tudor: «Se dovesse fare questo, perché non farlo rimanere?»

Maurizio Compagnoni, giornalista, ha espresso parere favorevole per la conferma di Igor Tudor sulla panchina della Juve: due sono le condizioni fondamentali

Maurizio Compagnoni si espone e caldeggia la candidatura di Igor Tudor anche per il futuro tecnico della Juve. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista ha espresso due condizioni per cui il tecnico potrebbe strappare una conferma in bianconero.

PAROLE – «Prima di tutto occorre capire se la dirigenza è già in parola con un altro tecnico. Qualora non fosse così, il futuro dipende da Tudor. Se dovesse terminare alla grande il campionato ed essere protagonista di un discreto Mondiale per Club, perché non farlo rimanere?»