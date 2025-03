Inter-news.it - Compagnoni: «Arnautovic garanzia. Castro? Costa tanto, il Mondiale per Club ha un problema»

Leggi su Inter-news.it

Maurizioè intervenuto a Sky Sport adal prima della sfida tra Inter e Udinese. Il telecronista si è soffermato sull’attaccante scelto da Inzaghi per affiancare Thuram, e sui possibili innesti offensivi in estate per i nerazzurri. Infine una critica sulper– Mauriziocommenta così la scelta di Simone Inzaghi di affidarsi contro l’Udinese a Markodal primo minuto: «Aprile tremendo, 4 partite in più rispetto alle avversarie, e che partite. Le due con il Milan e le due con il Bayern Monaco. Diciamo che delle alternative in attacco Arnutovic sembra quella che da più garanzie. Taremi in questo momento lo vedo fuori dalle gerarchie di Inzaghi, Correa sappiamo che piace molto all’allenatore, ma non ha dimostrato mai di essere all’altezza. Dietro a Lautaro e Thuram il giocatore più affidabile è».