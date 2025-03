Ilgiorno.it - Como e la battaglia sul nuovo Sinigaglia. Il sindaco replica ai 111 architetti contro lo stadio: questione chiusa, andiamo avanti

– Nonostante il tentativo delRapinese di buttare la palla in tribuna, la lettera firmata da 111 tra, intellettuali e docenti di tutto il mondo per chiedere di fermare il progetto delun effetto l’ha già ottenuto: accendere i riflettori dell’opinione pubblica su un intervento che finora aveva raccolto quasi solo consensi, in una città che quasi con lo stesso entusiasmo diciassette anni fa accolse il progetto delle paratie. “Quello che si può fare è un intervento più contenuto, se invece si pensa di costruire un hotel e un centro commerciale sul lago perché quella è l’unica posizione oggi disponibile pensiamo sia meglio realizzare una struttura ex novo in una posizione diversa - spiega l’architetto Francesco Degli Esposti, promotore dell’iniziativa - Se da tutto il mondo in appena due giorni tante persone hanno deciso di aderire alla nostra iniziativa significa che questo argomento meriterebbe ben altra discussione”.