Cultweb.it - Come si facevano gli interventi chirurgici prima dell’anestesia?

dell’introduzionemoderna, la chirurgia era un’esperienza dolorosa e rischiosa sia per il paziente che per il chirurgo. Le operazioni venivano eseguite senza alcun metodo efficace per eliminare il dolore, rendendo la velocità d’esecuzione un fattore cruciale per la sopravvivenza del paziente. Per ridurre la sofferenza, venivano adottati vari metodi, seppur rudimentali e spesso inefficaci. Tra i principali:Alcol e oppiacei: bevande alcoliche, laudano e preparati a base di oppio erano utilizzati per sedare i pazienti, ma offrivano solo un sollievo parziale.Compressione dei nervi o strangolamento: in alcuni casi, si tentava di ridurre la sensibilità al dolore comprimendo i nervi o inducendo uno stato di svenimento mediante strangolamento controllato.Ipnosi e tecniche suggestive: alcuni medici sperimentavano metodi di ipnosi o pratiche di suggestione per cercare di alleviare la sofferenza.