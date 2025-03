Come rispondere ai dazi sulle auto di Trump | Ferrari indica la via

Leggi su Ilfaroonline.it

Washington, 30 marzo 2024 –ha risposto. Esempre, l’ha fatto alla sua maniera: senza urla, senza proclami, ma con una scelta precisa, decisa e dal significato molto più profondo di quanto sembri. A fronte dell’introduzione deial 25% imposti dall’amministrazioneimportate negli Stati Uniti, la casa di Maranello ha annunciato un aumento dei prezzi fino al 10% sui modelli venduti sul mercato americano. Una manovra tecnica? Certo, ma non solo: è una dichiarazione di principio.Nello specifico, l’aumento scatterà su tutti gli ordini effettuati dopo il 2 aprile 2025 (giorno in cui entreranno in vigore le tariffe), ad eccezione delle famiglie296, SF90 e Roma, che resteranno al riparo dalle nuove condizioni doganali. Per gli altri modelli, il rincaro sarà “massimo del 10%”, in coordinamento con i concessionari, e calibrato sull’impatto reale delle nuove barriere commerciali.