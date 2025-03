Ilfattoquotidiano.it - Come avere una pelle perfetta con gli sbalzi della primavera? I consigli della dermatologa: “Dall’alimentazione all’SPF, ecco i passaggi fondamentali”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La prima fioritura, i raggi solari che iniziano a intravedersi tra le nuvole, picchiando sulla testa e il clima mite e accogliente, sono tutti segnali che laè arrivata e la nostraha bisogno di prepararsi a questo cambio, non solo in termini di temperature. Se per l’inverno, infatti, le routine di cura per il viso e per il corpo prevedono di rafforzare l’idratazione carente e di dedicarsi a una procedura più composita compresa anche di esfoliazione, detersione, impiego di sieri e maschere nutrienti, la stagione calda riduce gli step, divenendo più pratica e immediata. Abbiamo consultato laInes Mordente che ci ha svelatopreparare al meglio laper questa.“Laininizia inevitabilmente, per via del caldo che aumenta, a sudare di più e si rischia più facilmente che si occludano i pori e l’incarnato risulti meno luminoso”, spiega la dottoressa Mordente.