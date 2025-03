Scuolalink.it - Columbia University: le pressioni della Casa Bianca per un’istruzione più sicura e controllata

Leggi su Scuolalink.it

Un cambiamento necessario per garantire stabilità. Sette mesi, tanto è durata la presidenza ad interim di Katrina Armstrong alla guidaprestigiosa, prima di rassegnare le dimissioni in un momento di forte tensione per l’Ateneo. Un periodo in cui l’amministrazione Trump ha cercato di rafforzare la sicurezza nei campus e garantire un’educazione priva .: leperpiùScuolalink.