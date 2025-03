Lanazione.it - Colpi ai banditi con l’attizzatoio. ‘Lo so, ho rischiato la vita’

Quarrata (Pistoia), 30 marzo 2025 – “Ero terrorizzata, ma ho trovato la forza di prenderedel camino e mentre continuavo a gridare “aiuto, aiuto!“ gliel’ho dato addosso ai due uomini, che in quel momento erano di spalle perché, dopo averci picchiato, hanno cominciato a trascinare mio marito verso le scale. Mi è venuto da reagire così. A ripensarci ora, hodi farmi ammazzare”. Il giorno dopo la brutale aggressione subita da lei e dal marito in casa propria, la signora Maria Carmela Masci, ancora sconvolta, racconta gli attimi di terrore di giovedì sera, quando due uomini armati di pistole hanno fatto irruzione nel salotto della loro tranquilla villetta di Santonuovo. Sono circondati dalle premure delle figlie e dei parenti, che cercano di dare ai due, 72 anni lui e 64 lei, un po’ di conforto e di affettuoso sostegno, ma i due coniugi non riescono a togliersi dalla mente quei dieci minuti interminabili, intorno alle 20.