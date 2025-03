Zonawrestling.net - Collision29.03.2025 C’erano una volta gli FTR

Benvenuti all’analisi di Collision, in diretta dalla UW-Milwaukee Panther Arena di Milwaukee, Wisconsin. Una serata che si preannuncia interessante con il ritorno di Toni Storm dopo l’attacco subito da Megan Bayne e un main event femminile tra Jamie Hayter e Billie Starkz.Lo show si apre con l’ingresso della campionessa mondiale AEW “Timeless” Toni Storm, che posa il titolo a terra e prende il microfono. Dichiara il suo amore per Milwaukee e chiama immediatamente Megan Bayne sul ring, ma non ottiene risposta. Un riflettore illumina Storm mentre parla di come mercoledì scorso la Bayne sia stata la donna migliore. Ammette di essere imbarazzata, ferita e piena di vergogna, ma la parte peggiore è che la Bayne ha fatto sembrare tutto così facile. Storm si sdraia sulla schiena confessando di essere tornata in hotel ripensando continuamente a quanto accaduto, chiedendosi se lo stesso scenario si ripeterà a Dynasty.