Colle | inaccettabili violenze M Oriente

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.15 In un messaggio per la fine del Ramadan il Presidente Mattarella sottolinea che "è doloroso constatare che anche quest' anno sia stato turbato dae perduranti tensioni, soprattutto in Medio". Il Presidente esprime "solidarietà verso i civili innocenti che subiscono i drammatici effetti delle crisi" e auspica che "venga raccolto il messaggio di pace e fratellanza espresso dalle religioni".