Foggiatoday.it - Colazione sempre più 'salata' in Puglia: +40% per caro espresso, burro e latte

Leggi su Foggiatoday.it

più ‘’ per i pugliesi costretti a pagare oltre il 40% in più già al risveglio, per l’impatto delprezzi dal caffè alintero, dalscremato al, con i prezzi del cibo che si infiammano per effetto delle tensioni internazionali sul commercio e sulle.