Cocaina e due machete nei boschi della droga

Retata nel fortino degli spacciatori deidell’Alto Lario. Ad compiere il blitz a sorpresa, tra Colico e Dorio, i carabinieri del comando provinciale di Lecco. Durante il blitz i militari, in assetto operativo, hanno trovato e smantellato la base logistica dei pusher, che erano armati con, pronti a difendersi, ma che hanno poi preferito battere in ritirata a abbandonare tutto. Individuati e distrutti pure tre bivacchi delle sentinelle degli spacciatori. La centrale operativa era stata allestita in una tenda: dentro c’era sia tutto il necessario per confezionare le dosi di sostanze proibite, sia scorte d’acqua, cibo, coperte e altro ancora per poter presidiare la zona e vendere ogni tipo di sostanza proibita H24. I carabinieri hanno recuperato diverse dosi die due