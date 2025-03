Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio 21-27 marzo: The Kolors rimangono in vetta con “Tu con chi fai l’amore”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ladella settimana dal 21 al 27elaborata da Earone, ha un podio tutto nuovo a distanza di sette giorni, nel quale troviamo The, Gaia e Coma Cose.In top ten sono tre i brani internazionali che si alternano agli artisti nostrani: il primo è quello di Doechii, che apre la top ten . La sua Anxiety sale dalla #14 alla #10. Il singolo della popstar britannica era stato caricato su YouTube cinque anni fa, per essere ripresa dal rapper Sleepy Harlow nel 2023, divenendo successivamente virale. Grande balzo in avanti per Noemi che dalla #20 raggiunge la #9 con Se T’Innamori Muori. Il branotosi al tredicesimo posto del 75esimo Festival di Sanremo, è stato scritto da Blanco, Mahmood e Michelangelo, affronta il tema del coraggio di abbandonarsi alla persona di cui ci si innamora per vivere le emozioni pienamente e senza strategie.