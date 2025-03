Oasport.it - Classifica Mondiale MotoGP 2025: incredibile Alex Marquez in testa, Bagnaia torna vicinissimo!

Leggi su Oasport.it

si porta inallagenerale deldopo il GP degli USA: lo spagnolo è a quota 87 punti ed ha scavalcato il fratello Marc, caduto ad Austin ed ora secondo a quota 86, ad una lunghezza dal primato.Resta in terza piazza, ma si porta a soli 12 punti dalla vetta Francesco, il quale sale a quota 75 punti e precede in graduatoria altri due italiani, ovvero Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente quarto a quota 55 e quinto a quota 44.Dunque il GP degli USAha letteralmente rimescolato le carte, riequilibrando un campionato che sembrava aver preso un chiaro indirizzo spagnolo. Ma il ruggito diha cambiato il vento. E dal Qatar in avanti sarà battaglia vera.(dopo GP USA)1.(Ducati) 872.