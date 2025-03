Laspunta.it - Cisterna, convocato il Consiglio Comunale

Il Presidente del, Quirino Mancini haper il 1 aprile ildi.All’ordine del giorno l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e le relative variazioni al bilancio. In discussione anche l’aggiornamento del fabbisogno del personale dell’Azienda SpecialeAmbiente. Questi tutti i punti all’ordine del giorno:1. Approvazione verbale seduta precedente;2. Approvazione del programma triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027 – Elenco annuale dei Lavori 2025 e del programma triennale di acquisti di beni e servizi 2025-2027;3. Aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2025 (art. 37, commi 1, 2, 3. del D.Lgs. n° 36 del 2023). Accesso al fondo di Rotazione per la Progettazione Variazione di bilancio ex art.