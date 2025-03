Ilgiorno.it - Cinzia Cauzzi “era benvoluta da tutti". Motta Baluffi piange la 28enne morta dopo lo schianto in auto

Cremona –, 28 anni, di Solarolo Monasterolo, frazione di, ha perso la vita in un tragico incidente la scorsa notte, poco prima delle 3. La giovane viaggiava sulla Provinciale 87 da Casalmaggiore a Cremona. Arrivata all’altezza della Cascina Santa Maria del Campo, in territorio di Cremona, la sua Clio ha affrontato una leggera curva sulla sinistra. La conducente ha perso il controllo della vettura ed è uscita di strada andando a finire in una roggia sul lato opposto della carreggiata. Ha sbattuto violentemente contro la spalla in cemento di un ponticello che permette ai camion di passare dalla strada al campo e viceversa, poi si è fermata in bilico sul fianco del passeggero. Un passante ha visto l’e chiamato i soccorsi. Sono arrivatemedica e ambulanza della Croce Verde di Cremona.