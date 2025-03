Ilgiorno.it - Cinque dottoresse assunte in Ginecologia

assunzioni in un colpo solo. Il reparto di Ostetricia edi Vigevano raddoppia l’organico. Effetto dell’accoglimento della richiesta del primario Elisabetta Venegoni, inoltrata all’Azienda sanitaria, di scorrimento immediato della graduatoria determinata dall’esito del concorso indetto a novembre 2024 per un solo posto. Per quell’incarico sono arrivate 10 domande: alle prove metà dei candidati non si è presentata, ma l’altra metà è risultata idonea. Così si è potuto decidere di passare da una aassunzioni immediate per coprire interamente i vuoti nella pianta organica che prevede appunto dieci medici oltre al primario. Il prossimo passo è capire se le vincitrici del concorso, tutte donne, accetteranno l’incarico. Le candidate idonee sono Martina Ratti, 41 anni, di Brescia; Claudia Scumace, 39 anni, e Maria Airoldi, 40, entrambe novaresi.