Cinquant’anni con la Pimpa, Altan la racconta

Bologna, 30 marzo 2025 – È il 13 luglio del 1975 quandoappare per la prima volta sulle pagine del Corriere dei Piccoli in una tavola in cui contempla la Luna invece di andare a dormire. Franco Cosimo Panini Editore, la storica casa editrice diche dal 1994 ne pubblica i libri e una rivista mensile dedicata, celebra da oggi a Bologna, il personaggio nato dalla matita e dalla creatività del fumettista Francesco Tullio-, con una serie di iniziative dedicate ai piccoli lettori (e non solo) e con la pubblicazione di nuovi libri. Il primo appuntamento è alle 16 (replica alle 18) al cinema Modernissimo, dove saranno proiettati i corti animati di. La festa continua alle 18,30 con l’inaugurazione della mostra ’Buon compleanno’ in Biblioteca Salaborsa., in che momento della sua vita nasce la? “Ero in Brasile, dove ho vissuto per un periodo, era nata mia figlia e ho creato laper lei: non avevo mai pensato di fare cose per bambini prima di allora.