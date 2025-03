Romatoday.it - Cinecittà, notte di urla e litigi nei locali occupati: "Sono i latinos dell'ex albergo, dormire è impossibile"

Leggi su Romatoday.it

e musica ad alto volume. Latra sabato 29 e domenica 30 marzo è stato complicato chiudere occhio per chi abita in via Eudo Giulioli, strada che dista pochi metri dagli Studios di.Lenotturne“Hanno fatto festa anche questa, non si dorme più” si è lamentata.