Quifinanza.it - Cina in crisi tra investimenti europei e banche finanziate dallo Stato

Lalancia segnali al mondo per rilanciare la fiducia nell’economia e riconquistare gli investitori esteri. In un momento di forte incertezza, traimmobiliare, disoccupazione giovanile e consumi in stallo, Pechino apre le porte ai colossi occidentali.Ma mentre il presidente Xi Jinping parla di cooperazione e libero scambio, la strategia interna si muove su un secondo binario. Le principalipubbliche cinesi riceveranno iniezioni di capitale per oltre 70 miliardi di dollari. Una doppia manovra, diplomatica e finanziaria, per cercare di reggere l’urto della.Xi Jinping apre agli investitoriIl governo cinese ha chiamato a raccolta le multinazionali più influenti al mondo, nel tentativo di rimettere in moto la macchina degliesteri. A colazione con Pechino c’erano figure di peso: dai giganti della tecnologia come Apple e Samsung, a colossi dell’automotive come Mercedes e BMW, passando per big pharma e circuiti finanziari.