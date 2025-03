Romadailynews.it - Cina: emessa prima serie di certificato di operativita’ per droni passeggeri

Due aziende cinesi hanno ottenuto ildiperautonomi dall’Amministrazione dell’aviazione civile della(CAAC), segnando l’ingresso dellanella fase dicommerciale deiautonomi, ha annunciato ieri la CAAC. I due certificati, ladi certificati operativi di questo tipo rilasciati in, sono stati concessi ai produttori cinesi diEHang Holdings Limited, nella provincia cinese meridionale del Guangdong, e Hefei Hey Airlines Co., Ltd., nella provincia cinese orientale dell’Anhui. Ildiserve a confermare che il droneautonomo soddisfi gli standard di sicurezza e i requisiti operativi. Le aziende in possesso di undipossono svolgere operazioni commerciali nelle aree approvate, offrire servizi a pagamento per il trasporto die altri servizi legati all’economia a bassa quota.