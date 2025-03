Unlimitednews.it - Ciclismo, terzo sigillo per Mads Pedersen alla Gand-Wevelgem

(BELGIO) (ITALPRESS) –non conosce la fatica. Anzi, ne sembra quasi attratto. E così, in una delle poche classiche considerate territorio di caccia per i velocisti, il 29enne danese della Lidl-Trek ne inventa una delle sue, rimanendo in fuga solitaria per una sessantina di chilometri. E’, dunque, a prendersi di forza e per distacco l’87esima edizione della, classica del pavè del calendario belga di 250 chilometri complessivi con partenza da Ypres e arrivo acon tre passaggi sul Kemmelberg, la ‘cote’ più complessa da digerire. Per l’oro iridato su strada a Yorhshire 2019, si tratta della terza affermazione nella prestigiosa corsa dopo quella del 2020 e dello scorso anno, la quarta in questo 2025 che lo ha visto conquistare una tappa e la classifica generale del Tour de la Provence e una frazioneParigi-Nizza, e la 50esima della sua carriera.