Ilgiorno.it - Ciclismo, Salus protagonista al Gp Fioritura

Fuori provincia e fuori regione l’odierno programma delle gare ciclistiche per le squadre brianzole. È il caso dellaSeregno De Rosa che con tutte le sue categorie - esordienti, allievi e juniores - stamane sarà presente sulla scena agonistica del Gran Premioche si svolgerà a Vignola, in provincia di Modena. Il team seregnese nutre buone ambizioni con gli juniores e in particolare con il cesanese Daniele Longoni, reduce dal nono posto ottenuto domenica scorsa a Piedimulera, in provincia di Verbania. Con tutti i suoi effettivi, guidati dai tecnici Danilo Napolitano, Carlo Barlassina, Stefano Ferrone e Fabio Sironi, lapunta a esseresenza naturalmente tralasciare il fattore risultato. Sulla sponda del Mantovano, precisamente a Piubega, sono attesi i portacolori del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso che gareggeranno per il Trofeo Pecso Cavi.