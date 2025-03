Ciclismo | Roglic vince la Volta a Catalunya 2025 battuto Ayuso

Leggi su Sportface.it

Primozla. Titolo numero 91 in carriera per il ciclista sloveno, che domina la tappa finale (Barcellona-Barcellona) della corsa a tappe spagnola. Decisivo l’attacco ai -15 km, che ha permesso all’alfiere della Red Bull Bora – Hansgrohe di fare il vuoto dietro di sé rifilando quasi 30 secondi al padrone di casa Juan(UAE Team Emirates XRG), sprofondato fin fuori dalla top ten della classifica di tappa. Nella generalechiude in testa con 28 secondi di margine proprio su. La top 3 di tappa la completano Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) e Lennert Van Eetvelt (Lotto Cycling Team). Buon finale di Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), che taglia il traguardo in sesta piazza a 19 secondi da. In classifica generale Enric Mas (Movistar Team) riesce a difendere il terzo posto (+53?) dagli attacchi di Mikel Landa (Soudal Quick Step), quarto a 54?.