Ciclismo | Mads Pedersen vince la Gand-Wevelgem Milan 3

si prende la2025. Assolo del ciclista della Lidl-Trek, che domina in lungo e in largo la corsa belga e conquista la vittoria numero 50 in carriera. Il danese attacca ai -75 km per poi fuggire definitivamente in solitaria ai -50 km tagliando il traguardo didopo 5h30’21”. Nella ricca volata per il secondo posto la spunta Tim Merlier (Soudal Quick-Step), all’arrivo con 49? di ritardo dalla vetta. Il belga regola di pochi centimetri l’azzurro e compagno di squadra di, Jonathan. Dietro di un’incollatura ecco Alexsander Kristoff (Uno-X-Mobility) e Hugo Hofstetter (Israel – Premier Tech). Il secondo italiano in top ten è Davide Ballerini, in forza all’Astana Team. Nei primi dieci anche Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Jenno Berckmoes (Lotto Cycling Team), Jordi Meeus (Red Bull Bora – Hansgrohe) e Laurenz Rex (Intermarché-Wanty).