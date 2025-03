Sport.quotidiano.net - Ciclismo, all'iridato su pista Magagnotti la gara di Calenzano

Leggi su Sport.quotidiano.net

(Firenze), 30 marzo 2025 – Con una volata poderosa e irresistibile grazie alla sua affermata e riconosciuta forza che fanno di lui uno dei velocisti più forti in assoluto in campo internazionale, il diciottenne trentino di Avio, Alessiodell’Autozai Contri si è aggiudicato il Memorial Faliero e Clara Vangi-Piero Bacchereti. Ma oltre alla bravura di, occorre ricordare la perfetta condotta didella formazione diretta da Fausto Boreggio e la perfetta intesa mostrata nelle battute finali. A 3 km dall’arrivo da un gruppo di 60 corridori usciva con decisione Pierotto che veniva ripreso a 500 metri dal traguardo e nel momento in cui la Vangi Il Pirata, la squadra di casa, preparava lo sprint partiva il suo compagno di squadracon una progressione fantastica.