Choc in gita scolastica, 18enne muore in Spagna dopo un malore

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Non sono ancora note le cause della morte di Davide Calabrese, un ragazzo di 18 anni di Pagani (Salerno), deceduto mentre era ina Malaga in. Figlio di un direttore di banca e un’insegnante di lingue, lo studente del liceo scientifico ‘Mangino’ è deceduto in ospedale, probabilmente a causa di unlegato ad una forte febbre accusata nei giorni scorsi. La famiglia ha raggiunto oggi lain attesa di capire se sarà aperta un’inchiesta dalle autorità locali. L'articoloininunproviene da Ildenaro.it.