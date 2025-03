Ilrestodelcarlino.it - Chiude l’edicola di piazza Marini: "Scelta sofferta: lascio tanti amici"

Ogni edicola cheè un punto di ritrovo in meno. Un pezzo di storia che se ne va. Lo è ancora di più quando ad abbassare la saracinesca è un’edicola storica, come quella dia Santarcangelo. Domani sarà l’ultimo giorno in cui Roberto Squadrani venderà giornali e riviste. Poi, si. E nessuno prenderà il suo posto. "Una decisione che ho preso a malincuore, perché io ho sempre lavorato nel mondo dei giornali – spiega Squadrani – Aldici sono arrivato nel 1996, come dipendente. La mattina lavoravo per una società di distribuzione di quotidiani e riviste, il pomeriggio ero in edicola. Dal 2006 sono diventato io il gestore, prendendo l’attività in affitto dai proprietari". Negli ultimi vent’anni tante cose sono cambiate e Squadrani ha deciso di gettare la spugna.