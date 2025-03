Inter-news.it - Chiffi arbitro di Inter-Udinese: tre precedenti in stagione (di cui una goleada)

Leggi su Inter-news.it

di, match valido per la trentesima giornata di Serie A. Il fischietto di Padova ha già dueincon i nerazzurri. La scheda del direttore di gara della partita di questa sera allo Stadio San Siro.TERZA VOLTA – Sarà Danieledi Padova a dirigere il match tra, previsto per le ore 18 allo Stadio San Siro. Per il fischietto classe 1982 si tratta del quarto arbitraggio stagionale di una sfida dell’. Il bilancio è positivo per i nerazzurri, con due vittorie e un pareggio. La prima è arrivata in casa della Lazio, con il tonante 6-0 finale dei meneghini che non ha lasciato spazio ad appelli. La seconda è maturata nelle semifinali di Supercoppa Italiana, con l’che ha superato l’Atalanta per 2-0 grazie alla doppietta di Denzel Dumfries.