361magazine.com - Chiara Ferragni scambiata per una sosia in aeroporto: la sua reazione diventa virale (VIDEO)

Leggi su 361magazine.com

per unain. Lae l’aneddoto raccontato ai follower in unha condiviso un episodio divertente sui suoi canali social che ha fatto sorridere molti dei suoi follower. L’influencer, attualmente a Bucarest per impegni lavorativi, ha raccontato come, in, non sia stata immediatamente riconosciuta, scatenando una situazione inaspettata. L’imprenditrice digitale è stataper una. Ecco cosa è successo.Arrivata a Bergamo con un volo diretto,ha vissuto un episodio curioso al controllo di sicurezza. Secondo quanto ha raccontato, alcune addette al controllo si sono domandate se lei fosse veramente l’influencer, tanto la sua somiglianza con la “” era evidente.“Sono venuta qui da Bergamo con un volo diretto.