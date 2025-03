Dilei.it - Chiara Ferragni non si ferma: pelle rossa e fascino di fuoco la nuova copertina

non si, anzi rilancia. Dopo il ritorno ufficiale sotto i riflettori internazionali, continua a far parlare di sé con un’apparizione che non passa inosservata. Stavolta è la Romania ad accoglierla tra flash e applausi: l’imprenditrice digitale ha letteralmente dominato la scena in un look total leather rossoche è già cult.diva in rosso ()Un’apparizione strategica e potente, che non è solo una dizione di stile ma anche un segnale chiaro:c’è, e sa ancora come lasciare il segno. L’occasione? Un evento organizzato da Manokhi in collaborazione con ELLE Romania, ospitato proprio da lei, nel cuore della Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week.Un momento clou di glamour e networking, che ha riunito designer, buyer internazionali, produttori tessili, accademie di moda e, naturalmente, il mondo delle celebrità.