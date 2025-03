Metropolitanmagazine.it - Chi sono Franco e Andrea Antonello, padre e figlio che combattono contro l’autismo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, saranno ospiti di Domenica in per raccontare la loro storia e il significato della parola amore.è unamorevole mentreè un ragazzo autistico di 28 anni che vive da solo, circondato da telecamere. La storia diè quella di due uomini che nel 2010 mollano tutto e partono in moto per alcuni mesi. Insieme hanno attraversato l’America, da Miami all’Amazzonia e dopo quel viaggio la loro vita è diventata un best seller mondiale: “Se ti abbraccio non aver paura”, che ha poi ispirato il film di Gabriele Salvatores: “Tutto il mio folle amore”.Nel 2005ha fatto una scelta di vita molto importante, ha dedicato minor tempo alla sua attività imprenditoriale per fondare e dedicarsi a: “I Bambini delle Fate”: un’impresa sociale che si occupa di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione per ragazzi con autismo o altre disabilità.