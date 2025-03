Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex moglie di Gigi D’Alessio, Carmela Barbato “finita per colpa della Tatangelo”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

si sono conosciuti quando entrambi erano giovanissimi, solo degli adolescenti: avevano 15 e 16 anni. L’artista napoletano si è innamorato di lei perdutamente e le è stato fedele per tutta la durata del fidanzamento. Poi, nel 1986, i due sono convolati a nozze in quel di Napoli, iniziando quello che sembrava dovesse essere davvero un matrimonio inscalfibile, una storia che non avrebbe mai avuto fine. Nel corsoloro unione, durata fino al 2006, come abbiamo già accennatohanno avuto tre figli: Claudio, che fa l’imprenditore, Ilaria, che si è dedicata a studiare Scienze Politiche, e Luca, che ha seguito le orme del padre diventando un cantante, seppur cimentandosi in un genere molto differente. Nel dicembre 2006,ha reso nota la sua relazione con Annae nel 2014e lahanno ufficializzato il divorzio.