Chi è la moglie di Roberto Vecchioni Daria Colombo | La perdita di nostro figlio Arrigo ci ha distrutto

è ladidal lontano 1981. La scrittrice e intellettuale è laureata in Lettere moderne presso l’Università di Padova. Ha successivamente approfondito la sua formazione specializzandosi in storia del teatro. Durante il periodo tra il 1975 e il 1980,ha contribuito attivamente nel mondo dello spettacolo e delle arti, in primis nei settori teatrale, cinematografico e televisivo, collaborando con figure di spicco come il paroliere in musica per antonomasia Adriano Celentano.ha parlato del suo matrimonio con, suada 43 anni: “Quando la vidi pensai: ma davvero esiste una creatura così? È stato un corteggiamento lungo, una battaglia, ma sapevo che era la mia compagna”.gli è stata accanto anche nei momenti più difficili, compresi gli interventi chirurgici e ladel