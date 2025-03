Metropolitanmagazine.it - Chi è Francesco Boccia, il marito di Nunzia De Girolamo: “Ho avuto un forte colpo di fulmine”

è ildiDe, noto personaggio televisivo ed ex politica. La coppia si è sposata il 23 dicembre 2011 e l’anno successivo è arrivata la prima figlia, Gea, che hannomente voluto e successivamente protetto dalla vita pubblica. Il loro legame ha fatto molto discutere perché, anche se uniti dalla passione per la politica, hanno militato in partiti opposti: nel Popolo delle Libertà, lei, e nel Partito Democratico, lui.Chi èClasse 1968,è un noto accademico e politico, originario di Bisceglie, in Puglia. Si è laureato in Scienze Politiche all’Università di Bari, in seguito ha conseguito un master presso l’Università Bocconi. Ha pubblicato numerosi saggi dedicati alla finanza e all’economia come La finanza innovativa, Mezzogiorno dimenticato, The Challenge of the Digital Economy, Economia e finanza delle amministrazioni pubbliche e Il diavolo e l’acqua santa.