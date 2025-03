Che sta succedendo a Frattesi? Vi chiedo scusa chi mi conosce sa che…

Leggi su Ilnerazzurro.it

Attraverso i suoi social, Davideha commentato la vittoria dell’Inter per 2-1 contro l’Udinese, impreziosita anche da un suo gol. Il centrocampista nerazzurro ha colto l’occasione per condividere un momento di riflessione personale:“Oggi era troppo importante. Vise ogni tanto sembro spento, ma chi misa cosa sta. FORZA INTER.”Un messaggio che lascia spazio a interpretazioni, tra possibili riferimenti alle voci di mercato o a questioni personali. Quel che è certo è chesta attraversando un periodo non del tutto sereno.