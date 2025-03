Cultweb.it - Che cos’è il disturbo bipolare, come riconoscerlo e come curarlo

Leggi su Cultweb.it

Il, un tempo notopsicosi maniaco-depressiva, è una condizione psichiatrica che altera in modo significativo l’umore, l’energia e la capacità di funzionamento quotidiano. Chi ne soffre sperimenta episodi di mania o ipomania, caratterizzati da euforia, iperattività e impulsività, alternati a episodi depressivi, in cui si avverte un profondo senso di tristezza, perdita di interesse e fatica estrema. Questa instabilità emotiva può interferire con le relazioni, il lavoro e la qualità della vita, rendendo cruciale una diagnosi precoce e un trattamento adeguato.Ilsi manifesta in diverse forme.IlI comporta almeno un episodio maniacale, spesso seguito da episodi depressivi o ipomaniacali.IlII prevede episodi ipomaniacali (meno intensi della mania) alternati a fasi depressive prolungate.