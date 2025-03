Screenworld.it - Charlie Cox: i 10 ruoli imperdibili del Diavolo di Hell’s Kitchen

Leggi su Screenworld.it

Cox è uno di quegli attori che non ha bisogno di gridare per farsi notare. Con uno sguardo magnetico e una presenza scenica che unisce eleganza e intensità, ha saputo conquistare il pubblico attraversomolto diversi tra loro. Dal fantasy all’azione, passando per il crime e il dramma, Cox si è costruito una carriera solida, dimostrando una versatilità sorprendente.Nato a Londra il 15 dicembre 1982,Thomas Cox cresce in una famiglia di editori e studia alla Bristol Old Vic Theatre School. Dopo i primi passi in teatro e piccolisullo schermo, la sua carriera decolla nel 2007 con Stardust. Da lì in avanti, il suo nome diventa sempre più noto, fino al ruolo che lo consacra: Daredevil. Ma quali sono le sue interpretazioni migliori? Ecco un viaggio attraverso i suoi diecipiù iconici, da Daredevil al cinema d’autore, fino alle sue incursioni nel crime drama.