Challenger Napoli 2025 | Darderi ko in finale vince Kopriva in rimonta

Lucianosi ferma innel125 di. Nell’ultimo atto del torneo campano la spunta Vit. 3-6 6-3 7-6(4) il punteggio in favore del tennista ceco, che conquista con merito il titolo dopo una partita in crescendo e condotta, sotto il punto di vista del gioco, dall’inizio alla fine. Affaticato l’azzurro, che ha avuto qualche accenno di crampi al polpaccio nel corso del terzo set. Nel tie-break decisivo qualche errore di troppo dell’italo argentino, che non riesce a mettere in bacheca il primo torneo stagionale. Nel complesso buone indicazioni da parte di, tornato are due partite consecutive dopo oltre sei mesi. Le fatiche per l’azzurro continueranno a Marrakech, dove domani scatterà l’Atp 250 su terra rossa. L’esordio in Marocco, probabilmente martedì 1 aprile, sarà con lo statunitense Tristan Boyer, non particolarmente a suo agio sulle superficie lente e uscito di scena al primo turno a(2-1 contro Arnaboldi).