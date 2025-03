Ilgiorno.it - Cesano sempre più digitale. Servizi web, occasione da scoprire. E l’assistenza si fa al mercato

Leggi su Ilgiorno.it

Assistenza alper aiutare anziani e persone in difficoltà ad accedere aionline del Comune. L’Urp ha installato una postazione provvisoria in piazza Facchetti, indelsettimanale. Presenti, oltre agli operatori, anche il sindaco Gianpiero Bocca e il vicesindaco Francesco Romeo, che hanno invitato le persone a conosce le opportunità offerte daidigitali. In particolare, accedendo al portale per ionline del Comune, è possibile presentare la domanda di assegno di maternità o quella per il contrassegno parcheggio invalidi (pass disabili).dal portale si possono compilare e inviare le istanze alla pubblica amministrazione, consultare i propri dati anagrafici e stampare autocertificazioni precompilate. Si possono richiedere certificati anagrafici rilasciati da Anpr (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), avviare le pratiche di residenza (iscrizione o variazione), inviare domanda di iscrizione/cancellazione albi Giudici popolari, Presidenti di seggio, Scrutatori.