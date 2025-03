Romadailynews.it - Cerveteri: “La città proibita” al Moderno ospite Enrico Borello

Appuntamento speciale domenica 30 marzo alle ore 21:30 aldi. L’Assessora alla Cultura Francesca Cennerilli: “Una serata da non perdere, Cinemaluogo culturale e di aggregazione fondamentale per la nostra”. La proiezione rientra nella regolare programmazione del Cinema.In poco meno di due settimane di programmazione sul grande schermo, ha incassato al botteghino oltre un milione di euro: si tratta de “La”, che vede alla regia, una garanzia della cinematografia italiana come Gabriele Mainetti e un cast di grande spessore, con attori del calibro di Marco Giallini, Sabrina Ferilli, Luca Zingaretti e, nel ruolo di protagonisti, Yaxi Liu ed.Proprio, domenica 30 marzo alle ore 21:30 sarà presente in Sala al Cinemadi, per presentare il film al pubblico e raccontare aneddoti, retroscena e “segreti” del backstage.