Ilgiorno.it - Centro comune di ricerca di Ispra e stabilimenti Leonardo: dove sono e cosa si fa negli obiettivi sorvolati dal drone russo

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese) – Sorvoli di unsopra ildidell’Unione europea a, sulla sponda lombarda del lago Maggiore, e probabilmente anche suglidi Vergiate,si producono elicotteri anche militari. Duesensibili, entrambi in provincia di Varese a pochi chilometri uno dall’altro, che fanno alzare il livello di guardia sulla sicurezza nazionale e continentale. Il Jrc di, cittadina del medio lago Maggiore, si trova ildi(Ccr) o Joint research centre (Jrc) nella versione inglese. Si tratta del terzo più grande sito dell’Unione europea dopo quelli di Bruxelles e Lussemburgo. Nato nel 1958 comedinucleare per iniziativa gel Governo italiano, nello specifico dall’allora Comitato nazionale per l’energia nucleare (Cnen), dopo ave completato e reso operativo nel 1959 il reattore ‘-1’ il sito fu trasferito all'Euratom – dunque all’allora Comunità economica europea – nell’ambito degli impegni derivanti dall’omonimo trattato firmato a Roma del 1957.